В центре Москвы временно ограничат движение на ряде улиц 5 и 6 сентября

Движение перекроют на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября. Ограничения связаны с проведением двух мероприятий – Московского детского велофестиваля и парада трамваев.

5 сентября нельзя будет проехать по Цветному бульвару. Также движение перекроют от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. 6-го числа на участке Цветного бульвара от дома № 27/24 в сторону центра до дома № 1 временно ограничат движение по крайней левой полосе.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.