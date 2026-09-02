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02 сентября, 07:15

Спорт

Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских спортсменов

Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских спортсменов

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Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских баскетболистов, тренеров и судей. Об этом сообщили в пресс-службе Российской федерации баскетбола.

Сборные и клубы России и Белоруссии пока не вернулись в официальные турниры, однако отдельные спортсмены вправе участвовать в соревнованиях федерации.

Решение приняли после того, как было восстановлено членство Олимпийского комитета России в Международном Олимпийском комитете. Там рекомендовали снять ограничения с российских атлетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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