Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских спортсменов

Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских баскетболистов, тренеров и судей. Об этом сообщили в пресс-службе Российской федерации баскетбола.

Сборные и клубы России и Белоруссии пока не вернулись в официальные турниры, однако отдельные спортсмены вправе участвовать в соревнованиях федерации.

Решение приняли после того, как было восстановлено членство Олимпийского комитета России в Международном Олимпийском комитете. Там рекомендовали снять ограничения с российских атлетов.

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