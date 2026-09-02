Жители ЖК в Балашихе пожаловались на нехватку парковочных мест

Жители ЖК "Новое Измайлово" в Балашихе пожаловались на нехватку парковочных мест у домов. Вечером автомобили часто оставляют в два ряда, из-за чего другим водителям сложно выехать с территории. По словам жильцов, плотная парковка также мешает проезду спецтехники.

В администрации Балашихи заявили, что знают о проблеме. Сейчас профильные ведомства подбирают муниципальные участки за пределами жилой зоны. Рассматривается возможность создать дополнительную парковку примерно на 500–600 машиномест.

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