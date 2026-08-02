Свыше тысячи жителей района Люблино приступили к осмотру новых квартир по реновации

1 200 жителей столичного района Люблино приступили к осмотру новых квартир по реновации. В здании на Совхозной улице предусмотрено 550 квартир с улучшенной планировкой и готовым ремонтом.

Кроме того, в Москве умные камеры зафиксировали 700 тысяч случаев выхода людей на магистрали в неположенных местах. Это статистика с начала года.

Также в Театре Моссовета прошел сотый показ спектакля "Бременские музыканты". Билеты можно приобрести с помощью сервиса "Мосбилет". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

