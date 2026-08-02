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02 августа, 20:15

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 августа

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 августа

Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших в теракте на Кудринской площади

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Сергей Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших в теракте в Москве на Кудринской площади, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мэр сообщил, что пострадавшие находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Кроме того, на весь день ограничено движение транспорта в районе "Лужников". Закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Нельзя проехать на участках улиц Савельева, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и еще ряду улиц. Также в районе перекрытий будет запрещена парковка.

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