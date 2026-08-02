Сергей Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших в теракте на Кудринской площади и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мэр сообщил, что пострадавшие находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные в совершении этого преступления, по словам мэра, будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание.

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