Сергей Собянин рассказал о развитии программы реновации

Программе реновации исполнилось 9 лет. Итоги работы за этот период Сергей Собянин подвел в мессенджере МАХ.

По словам мэра, реновация стала драйвером развития строительной отрасли страны. При возведении домов используются отечественные материалы и оборудования, их поставляют предприятия более чем из 15 регионов России. Программа изменила подход к формированию жилых кварталов. На месте старых домов появляются современные комплексы с удобными планировками, благоустроенными дворами и социальной инфраструктурой.

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