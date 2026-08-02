Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 23:30

Транспорт

Пассажирам такси в России стали отказывать в поездках по тарифу "Вместе"

Пассажирам такси в России стали отказывать в поездках по тарифу "Вместе"

Новые правила вступят в силу для пассажиров такси с 1 сентября

Конфликт на Ближнем Востоке усложнил доставку автозапчастей в Россию

Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

ЦОДД разработал более 60 проектов для вылетных магистралей Москвы

Движение на Садовом кольце восстановили после ЧП на Кудринской площади

Движение трамваев Т1, Т2 и А в центре Москвы восстановили

Дептранс сообщил о закрытии движения на съездах с Садового кольца

"Новости дня": в "Лужниках" прошла "Битва беговых клубов" с участием 900 бегунов

Фестиваль "ПроДвижение" собрал любителей авто на ВДНХ

Пассажирам такси в России стали отказывать в поездках по тарифу "Вместе". В соцсетях появились десятки роликов на эту тему.

В компании Яндекс Go рассказали, что участие в тарифе "Вместе" для водителя добровольное. Он может не принимать такие заказы. Но если все же взял, обязан везти. За систематические отказы сервис может заблокировать доступ водителя к заказам. Однако на деле все часто упирается в человеческий фактор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Ефимцева

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика