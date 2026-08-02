Пассажирам такси в России стали отказывать в поездках по тарифу "Вместе". В соцсетях появились десятки роликов на эту тему.

В компании Яндекс Go рассказали, что участие в тарифе "Вместе" для водителя добровольное. Он может не принимать такие заказы. Но если все же взял, обязан везти. За систематические отказы сервис может заблокировать доступ водителя к заказам. Однако на деле все часто упирается в человеческий фактор.

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