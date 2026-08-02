Новые правила вступят в силу для пассажиров такси с 1 сентября. В салон разрешат брать собак только в наморднике, на поводке и с подстилкой, а мелких животных и птиц – в закрытом контейнере.

Также автопарки получат право устанавливать свои требования к ручной клади, например, если багаж не помещается в багажное отделение, его разрешат перевезти в салоне, но только по согласованию с водителем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.