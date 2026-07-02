Собянин: в Склифе провели первую в России гибридную операцию при аневризме мозга

Врачи института Склифосовского первыми в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере МАХ.

Первой пациенткой стала 43-летняя женщина, которая обратилась с жалобой на потерю зрения одного глаза. Обследование выявило крупную аневризму внутренней сонной артерии, сдавливавшую зрительный нерв. Операция прошла успешно.

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