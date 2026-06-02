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Новости

02 июня, 14:00

Город

Студенческий бренд впервые представили в павильонах проекта "Лето в Москве"

Студенческий бренд впервые представили в павильонах проекта "Лето в Москве"

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Студенческий бренд "Сделано колледжами Москвы" впервые представлен в городских павильонах проекта "Лето в Москве". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Учащиеся создали современные коллекции, вдохновленные русской классикой и культурным наследием. Среди изделий – шелковые платки, книги с цитатами писателя Льва Толстого, авторские орнаменты и кружева, предметы декора, сувениры и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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