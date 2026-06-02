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Новости

02 июня, 11:45

Город

Более 7,5 тыс столичных производителей объединил проект "Сделано в Москве"

Более 7,5 тыс столичных производителей объединил проект "Сделано в Москве"

Почти 1,5 тысячи компаний присоединились к проекту "Лето в Москве"

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Более 7,5 тысячи столичных производителей объединил проект "Сделано в Москве". С помощью городских мер поддержки компании выходят на широкий рынок и находят своего клиента. Проект касается почти всех областей от продуктов до косметики.

В арт-павильонах проекта, которые были открыты в рамках "Лета в Москве", представлено более 25 тысяч товаров. Это дает местным предпринимателям возможность бесплатно продвигать свою продукцию в СМИ, на онлайн-платформах и престижных мероприятиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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