Сервис Russpass предложил москвичам идеи для мини-отпуска на ноябрьские праздники

Отправиться в Звенигород, посетить Коломну или провести несколько дней во Владимире, Суздале и Туле можно на ноябрьских праздниках. Сервис Russpass подготовил для москвичей подборку коротких маршрутов по городам, до которых можно добраться на машине или поезде.

В Звенигороде за один день можно посетить музей истории города, Саввино-Сторожевский монастырь и Купчий двор. В Коломне туристам рекомендуют посетить Кремль и набережную, откуда открывается вид на место слияния Москвы-реки и Оки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

