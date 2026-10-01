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01 октября, 23:45

Происшествия

Пилотов рейса Flydubai доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ

Пилотов рейса Flydubai доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ

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Пилотов рейса Flydubai, который едва не разбился над Саудовской Аравией, доставили в ОАЭ. Раненого командира экипажа перевозили на носилках, а второго пилота сопровождали под конвоем полиции. Его называют главным виновником происшествия, однако мотивы нападения и имя пилота пока не раскрываются.

Во время полета он напал на командира с ножом, после чего пассажиры обезвредили нападавшего. Один из них вывел самолет из пике, а посадку выполнили пилоты-сменщики Flydubai, находившиеся в салоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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