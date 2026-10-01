01 октября, 22:15Политика
Политолог назвал важными слова Путина об Эгоне Баре на заседании "Валдая"
Политолог Дмитрий Еловский отметил слова Владимира Путина об Эгоне Баре, которого президент процитировал во время заседания клуба "Валдай". По мнению эксперта, глава государства не случайно обратился к высказыванию немецкого политика.
Эгон Бар в 1990 году говорил о силах в Европе, которые могут попытаться вновь расколоть континент и ввергнуть его в политический хаос. Дмитрий Еловский напомнил, что Бар был одним из соавторов новой восточной политики ФРГ.
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