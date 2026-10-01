Политолог Дмитрий Еловский отметил слова Владимира Путина об Эгоне Баре, которого президент процитировал во время заседания клуба "Валдай". По мнению эксперта, глава государства не случайно обратился к высказыванию немецкого политика.

Эгон Бар в 1990 году говорил о силах в Европе, которые могут попытаться вновь расколоть континент и ввергнуть его в политический хаос. Дмитрий Еловский напомнил, что Бар был одним из соавторов новой восточной политики ФРГ.

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