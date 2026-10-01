Москвичам начали приходить налоговые уведомления. До 1 декабря владельцам квартир, домов, земельных участков и дач необходимо заплатить имущественные налоги за прошлый год.

В тот же срок нужно перечислить налог за автомобиль, мотоцикл и другие транспортные средства, а также НДФЛ за прошлый год. Сумму имущественного налога рассчитывают исходя из кадастровой стоимости объектов и ставок, которые устанавливают муниципальные органы власти.

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