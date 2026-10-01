Путин заявил о высокой вероятности продолжения международных конфликтов в ближайшие годы

Продолжение международных конфликтов в ближайшие годы весьма вероятно. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам президента, по мере ухода от западной гегемонии ситуация в мире будет постепенно меняться в лучшую сторону и приближаться к более стабильному демократическому миропорядку.

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