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01 октября, 18:30

Транспорт

Около 3,5 тысячи ДТП с участием СИМ произошло в России с начала года

Около 3,5 тысячи ДТП с участием СИМ произошло в России с начала года

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С начала года в России произошло около 3,5 тысячи ДТП с участием СИМ. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Почти 2,5 тысячи аварий произошли из-за нарушений правил передвижения на электросамокатах, в результате погиб 51 человек.

На этом фоне Следственный комитет предложил ужесточить правила для пользователей СИМ. Ведомство предлагает запретить использование электросамокатов детьми младше 16 лет, полностью ограничить движение по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам, а также обязать оснащать СИМ звуковыми сигналами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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