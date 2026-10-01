100-летним москвичам будут вручать памятные медали

Жителям столицы, которые отмечают 100-летний юбилей, будут вручать памятную медаль "100 лет вместе с Москвой". Об этом сообщили на форуме "Московского долголетия".

За последние годы мегаполис вошел в тройку регионов – лидеров по продолжительности жизни. Задача проекта – создавать условия для активной и полноценной жизни москвичей старшего возраста, помогать им находить новые интересы, друзей и поддерживать свое здоровье.

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