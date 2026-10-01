Гагаринский район показали в рубрике "Районы, кварталы". Одной из главных точек района стал Дворец Пионеров на улице Косыгина. Он находится в Юго-Западном округе, в районе живут более 80 тысяч человек.

Правильный ответ в розыгрыше дали 77 человек. Участники нового розыгрыша могут прислать название района в чат-бот в МАХ после выхода свежих кадров. 20 победителей пригласят на экскурсию в редакцию и подарят мерч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.