В эндоцентре Боткинской больницы прошли обследования более 225 тысяч пациентов

За 5 лет в Эндоскопическом центре Боткинской больницы обследовали более 225 тысяч человек. У пациентов выявили свыше 3,5 тысячи злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта на нулевой и ранних стадиях.

В центре используют оборудование с цифровой визуализацией и многократным увеличением. Оно позволяет подробно рассмотреть слизистую и при необходимости удалить небольшие образования прямо во время исследования.

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