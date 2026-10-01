"Тестостерон-максинг" набирает популярность среди мужчин. В соцсетях так называют способы улучшить внешний вид, набрать мышечную массу и повысить энергию. Некоторые мужчины для этого прибегают к гормональным препаратам.

Врачи предупреждают, что бесконтрольный прием тестостерона может привести к увеличению грудных желез, бесплодию, тромбозам и нарушениям со стороны психики. Кроме того, такая терапия способна подавить выработку собственного гормона.

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