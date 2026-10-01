Россиянам рассказали об изменениях, вступивших в силу 1 октября

С 1 октября в России вступил в силу ряд законодательных изменений. Они затрагивают в том числе сферу финансов, покупки на маркетплейсах, социальные выплаты и медицинскую помощь.

На 9,2% подорожали проезд в плацкартных и общих вагонах и перевозка багажа. Маркетплейсы теперь должны заранее предупреждать продавцов об изменении условий работы, а покупатели могут предъявлять претензии по некачественным товарам через платформу.

Также ужесточились ограничения на выдачу микрозаймов, а наличные можно вносить на свой счет через банкоматы других банков по СБП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.