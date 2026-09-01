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01 сентября, 19:15

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Праздничная линейка прошла в госпитальной школе столичного проекта "УчимЗнаем"

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1 сентября для детей, проходящих лечение в столице, распахнула свои двери новая госпитальная школа проекта "УчимЗнаем". Она начала работу на базе "Дома милосердия", где живут и учатся ребята из новых и приграничных регионов России.

"Дом милосердия" – это социальная гостиница, открытая благотворительной организацией "Справедливая помощь Доктора Лизы" в июне 2026 года. В здании обустроены комфортные учебные классы, большая игровая комната и зал для лечебной физкультуры. Педагоги и психологи создали здесь полноценную образовательную среду, чтобы дети не отставали от школьной программы.

Программа госпитальных школ "УчимЗнаем" развивается в Москве с 2014 года. Сейчас в столице работает 14 таких площадок, в том числе в Морозовской детской больнице и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Ежегодно обучение в них проходят почти девять тысяч детей со всей страны.

О том, как устроена новая госпитальная школа и как организован процесс обучения в рамках проекта "УчимЗнаем", выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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