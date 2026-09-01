Праздничные линейки прошли в обновленных школах Москвы

Праздничные линейки прошли во всех московских школах. День знаний школьники встретили в том числе в обновленных зданиях. В одной из таких школ в районе Марьина Роща праздник прошел для учеников и родителей.

Родители рассказали, что начало учебного года вызывает волнение, особенно у первоклассников. Они также отметили важность современных условий, в которых детям будет удобно, комфортно и безопасно учиться.

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