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01 сентября, 13:15

Общество

Праздничные линейки прошли в обновленных школах Москвы

Праздничные линейки прошли в обновленных школах Москвы

Почти 250 тыс москвичей посетили дни открытых дверей в школах

Торжественные линейки в День знаний проходят в московских школах

Праздничная линейка ко Дню знаний прошла в школе района Марьина Роща

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Торжественные линейки стартовали в школах по всей Москве

Столичные школы начали учебный год торжественными линейками

Праздничные линейки прошли во всех московских школах. День знаний школьники встретили в том числе в обновленных зданиях. В одной из таких школ в районе Марьина Роща праздник прошел для учеников и родителей.

Родители рассказали, что начало учебного года вызывает волнение, особенно у первоклассников. Они также отметили важность современных условий, в которых детям будет удобно, комфортно и безопасно учиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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