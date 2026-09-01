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01 сентября, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об открытии 100 обновленных школьных зданий

Сергей Собянин сообщил об открытии 100 обновленных школьных зданий

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Сергей Собянин принял участие в открытии исторического здания школы № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе Москвы. После полной реконструкции оно вновь открылось 1 сентября. Всего в столице открыли 100 обновленных школьных зданий.

Здание закрыли на реконструкцию весной 2025 года. В обновленной школе оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатеку, спортивные залы и обеденный зал. Также предусмотрено многофункциональное пространство для проведения мероприятий, лекций и выставок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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