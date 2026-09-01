Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию по итогам заседания Совета глав государств организации. Всего Владимир Путин и другие участники встречи подписали 28 документов.

В частности, были утверждены положение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств и план действий по развитию портов и логистических центров.

На заседании Путин также заявил, что доля национальных валют во взаиморасчетах России со странами ШОС уже превышает 98%. Президент отметил, что укрепление торговли между членами организации остается одной из главных задач.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.