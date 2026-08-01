В парке "Остров мечты" открылась уличная зона с самой длинной горкой в России

В парке развлечений "Остров мечты" открылась новая уличная зона с более чем 20 аттракционами, включая самую длинную и высокую в России американскую горку "Легенда вершин" длиной более километра и скоростью до 110 километров в час.

Среди других объектов – башня свободного падения высотой 68 метров, гигантский маятниковый аттракцион и монорельсовая горка. Техническое открытие уже состоялось, а официальное запланировано на День города.

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