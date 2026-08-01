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01 августа, 14:54

Общество

Оранжевый уровень опасности введен в Москве из-за жары

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за сильной жары в выходные, 1 и 2 августа. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

По данным метеослужбы, в субботу столбики термометров могут подняться до плюс 30 градусов, а в воскресенье, 2 августа, – до плюс 32 градусов.

Из-за жаркой погоды столичные реки и водоемы патрулируют около 120 спасателей, отметили в столичном комплексе городского хозяйства. Там уточнили, что обычно безопасность отдыхающих обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы.

Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В Москве работают 26 поисково-спасательных станций. Они расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости: 14 станций находятся на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.

Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и городские пруды.

В комплексе призвали москвичей быть внимательными, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.

Жара в Московском регионе начнет спадать с понедельника, 3 августа, заявила ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. В этот день ожидаются кратковременные дожди, также не исключены грозы. Днем температура воздуха составит от 26 до 28 градусов тепла.

УФ-индекс в Москве достигнет 7 единиц в первые дни августа

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