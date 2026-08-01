Собянин поддержал проведение фестиваля "Золотая черепаха"

Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" пройдет в Москве с 22 октября по 20 декабря. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В этом году фестиваль объединит почти 4 тысячи авторов из 114 стран. Они представят более 15 тысяч фотографий дикой природы. Масштабная экспозиция в классическом и мультимедийном форматах разместится на площади около 3 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.