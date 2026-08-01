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01 августа, 10:45

Город

Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

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Москвичам подготовили обширную программу на выходные 1 и 2 августа. На ВДНХ в честь 87-летия выставки проходит автофестиваль "ПроДвижение". Горожане и туристы смогут увидеть более 300 автомобилей разных эпох, новинки автопрома, ретроэкспозиции и финал Кубка Москвы по историческому ралли. Фестиваль продлится до 2 августа.

В "Лужниках" тем временем пройдет "Битва беговых клубов" с забегами на 3 километра и эстафетами. В саду "Эрмитаж" продолжается Тайский фестиваль. Посетителей ждут концерты, танцевальные выступления, мастер-классы и блюда национальной кухни.

На площадках проекта "Московские сезоны" пройдут бесплатные мастер-классы для детей и родителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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