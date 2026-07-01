Собянин: новое здание школы искусств в Филимонковском районе откроется 1 сентября

Сергей Собянин оценил новую детскую школу искусств в ТиНАО. Здание откроется 1 сентября. Трехэтажный комплекс выполнен в стиле брутализма. В школе оборудованы студия звукозаписи, два концертных зала, выставочное пространство, библиотека и более 50 учебных кабинетов.

Ученики смогут заниматься хореографией, живописью, декоративно-прикладным творчеством, музыкой и вокалом. Материалы здания поглощают звуки, поэтому занятия не мешают друг другу. Новая школа почти в 7 раз больше предыдущего здания, одновременно в ней смогут заниматься свыше 3 тысяч воспитанников.

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