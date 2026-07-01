Собянин: новое здание школы искусств в Филимонковском откроется 1 сентября

Сергей Собянин осмотрел новую школу искусств в ТиНАО, которая откроется 1 сентября. В здании дети смогут заниматься музыкой, вокалом, хореографией, живописью и декоративно прикладным творчеством. Для учеников также оборудовали студию звукозаписи и два концертных зала.

Троицкий и Новомосковский административные округа отмечают 14 лет с момента образования. За это время площадь столицы увеличилась в 2,3 раза, в ТиНАО появились детские сады, поликлиники и другие социальные объекты.

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