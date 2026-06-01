Новый сезон проекта "Лето в Москве" подарит горожанам 100 дней хорошего настроения и самых разных событий. Гостей ждут более 500 площадок, среди которых ВДНХ, кинопарк "Москино" и площадь Революции.

Например, на последней открылась зона ретрогейминга, где можно поиграть в Sega и Dendy, а также поучаствовать в турнирах по Mortal Kombat и Pac-Man с призами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.