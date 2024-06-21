"Мой район": кинологическая служба. Район Ново-Переделкино

В конце весны и с началом летнего периода открывается сезон грибов – иногда это значит, что работы у кинологов будет больше. Именно в это время количество тех, кто может заплутать в лесном массиве, кратно увеличивается. Московские спасательные службы быстро реагируют на все вызовы.

Кинологи и их собаки регулярно отправляются на сборы, чтобы отрабатывать разные сценарии спасения людей. Подробнее – в программе "Мой район".