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Новости

21 июня, 19:10

Город

"Мой район": кинологическая служба. Район Ново-Переделкино

"Мой район": кинологическая служба. Район Ново-Переделкино

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В конце весны и с началом летнего периода открывается сезон грибов – иногда это значит, что работы у кинологов будет больше. Именно в это время количество тех, кто может заплутать в лесном массиве, кратно увеличивается. Московские спасательные службы быстро реагируют на все вызовы.

Кинологи и их собаки регулярно отправляются на сборы, чтобы отрабатывать разные сценарии спасения людей. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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