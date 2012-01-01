Садовод Жашкова назвала важные работы на дачном участке в период дождей

Июнь этого года может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в столице, считают синоптики. Москва 24 выяснила, какими работами лучше заняться в такую погоду на дачном участке и как защитить огород от подтоплений.

В перерыве между дождями

Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений с 1879 года, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с начала месяца в городе уже выпало 213% нормы осадков, а к концу июня рекорд по их количеству может быть побит.

При этом для дачников такая погода не повод расстраиваться: даже дождливый период можно провести на садовом участке с пользой, рассказала Москве 24 председатель правления клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.

В частности, если в саду еще нет системы отвода лишней воды, можно обустроить ее в перерывах между дождями.

По периметру вдоль забора нужно выкопать траншею – так, чтобы она была под небольшим уклоном. Затем определить места на участке, где чаще всего скапливается вода, прорыть от них отводы к основному каналу и проложить дренажные трубы, по которым будет уходить влага. Жашкова подчеркнула, что на территории также стоит обустроить колодец для сточной воды, а уже от него вывести "рукав" за участок.

А вот возле деревьев, наоборот, нужно сделать углубления, в которых будет скапливаться вода.



Татьяна Жашкова председатель правления клуба "Цветоводы Москвы" Деревьям, в том числе яблоням и сливам, необходимо много влаги, причем чем оно крупнее, тем больше ему нужно.

Также в перерывах между дождями нужно проверить газон, добавила садовод: если трава уже подросла, ее надо скосить и убрать. В противном случае во влажной среде могут появиться паразиты.

Когда льет как из ведра

Во время дождей также можно продолжать садовые работы, уверяет специалист. Важно следить за подкормкой растений, так как затяжные осадки уносят из почвы питательные элементы.

"Нужно продолжать подкормки по графику. В дожди я даже больше люблю внекорневые – опрыскивания по нижней стороне листа", – отметила она.

Кроме того, даже несмотря на ливни, некоторым растениям может не хватать влаги – например, цветам и кустарникам, которые "сидят" плотно друг к другу и не пропускают воду.



Татьяна Жашкова председатель правления клуба "Цветоводы Москвы" Сухо может быть под пионами или жасмином. В этом случае они нуждаются в поливе, даже несмотря на осадки. То же касается и хвойных растений.

Эксперт также подчеркнула, что в дождливую и влажную погоду можно заняться теплицей, а вот другие садовые работы на свежем воздухе лучше приостановить.

После дождичка

После обильных осадков земля становится рыхлой и податливой, что делает в разы проще прополку.

"При теплой и дождливой погоде сорняки растут более активно и в итоге могут забить культурные растения. Поэтому рыхление и прополка – это самое важное занятие после ливней", – посоветовала Татьяна Жашкова.

Садовод также призвала не ограничивать полив растений после периода дождей: каждая культура требует индивидуального подхода, поэтому нужно держать "руку на пульсе" и регулярно следить за уровнем влаги в почве.