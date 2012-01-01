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20 июня, 18:14

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Садовод Жашкова назвала важные работы на дачном участке в период дождей

Поливать и подкармливать? Чем заняться на даче во время дождей

Июнь этого года может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в столице, считают синоптики. Москва 24 выяснила, какими работами лучше заняться в такую погоду на дачном участке и как защитить огород от подтоплений.

В перерыве между дождями

Фото: depositphotos/logoboom

Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений с 1879 года, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с начала месяца в городе уже выпало 213% нормы осадков, а к концу июня рекорд по их количеству может быть побит.

При этом для дачников такая погода не повод расстраиваться: даже дождливый период можно провести на садовом участке с пользой, рассказала Москве 24 председатель правления клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.

В частности, если в саду еще нет системы отвода лишней воды, можно обустроить ее в перерывах между дождями.

По периметру вдоль забора нужно выкопать траншею – так, чтобы она была под небольшим уклоном. Затем определить места на участке, где чаще всего скапливается вода, прорыть от них отводы к основному каналу и проложить дренажные трубы, по которым будет уходить влага. Жашкова подчеркнула, что на территории также стоит обустроить колодец для сточной воды, а уже от него вывести "рукав" за участок.

А вот возле деревьев, наоборот, нужно сделать углубления, в которых будет скапливаться вода.

Деревьям, в том числе яблоням и сливам, необходимо много влаги, причем чем оно крупнее, тем больше ему нужно.
Татьяна Жашкова
председатель правления клуба "Цветоводы Москвы"

Также в перерывах между дождями нужно проверить газон, добавила садовод: если трава уже подросла, ее надо скосить и убрать. В противном случае во влажной среде могут появиться паразиты.

Когда льет как из ведра

Фото: 123RF/leszekglasner

Во время дождей также можно продолжать садовые работы, уверяет специалист. Важно следить за подкормкой растений, так как затяжные осадки уносят из почвы питательные элементы.

"Нужно продолжать подкормки по графику. В дожди я даже больше люблю внекорневые – опрыскивания по нижней стороне листа", – отметила она.

Кроме того, даже несмотря на ливни, некоторым растениям может не хватать влаги – например, цветам и кустарникам, которые "сидят" плотно друг к другу и не пропускают воду.

Сухо может быть под пионами или жасмином. В этом случае они нуждаются в поливе, даже несмотря на осадки. То же касается и хвойных растений.
Татьяна Жашкова
председатель правления клуба "Цветоводы Москвы"

Эксперт также подчеркнула, что в дождливую и влажную погоду можно заняться теплицей, а вот другие садовые работы на свежем воздухе лучше приостановить.

После дождичка

Фото: depositphotos/amixstudio

После обильных осадков земля становится рыхлой и податливой, что делает в разы проще прополку.

"При теплой и дождливой погоде сорняки растут более активно и в итоге могут забить культурные растения. Поэтому рыхление и прополка – это самое важное занятие после ливней", – посоветовала Татьяна Жашкова.

Садовод также призвала не ограничивать полив растений после периода дождей: каждая культура требует индивидуального подхода, поэтому нужно держать "руку на пульсе" и регулярно следить за уровнем влаги в почве.

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