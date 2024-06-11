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11 июня, 19:15

Общество

"Мой район": "Юнармия". Район Солнцево

"Мой район": "Юнармия". Район Солнцево

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В движении "Юнармия" состоят свыше 45 тысяч московских школьников. Там детям прививают любовь к семье и Родине, помогают сделать осознанный выбор профессии, учат ответственности друг за друга, честности и добросовестности. Стать участником движения может любой школьник с восьми лет.

В юнармейских отрядах ребята получают новые навыки, в том числе осваивают технику спасения человека в нештатных ситуациях и обучаются оказанию первой экстренной помощи. А юнармейцы московской школы № 1000 ведут поисковые работы и восстанавливают память погибших летчиков ВОВ.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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