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"Мой район": парк "Яуза". Отрадное

"Мой район": парк "Яуза". Отрадное

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Благоустройство парка "Яуза" – один из крупнейших проектов создания качественной городской среды, реализуемый с 2016 года. В результате в пойме рек Яузы и Чермянки создано непрерывное рекреационное пространство длиной до 20 километров от МКАД до Ростокинского акведука с выходами на Лосиный Остров и на ВДНХ.

В 2016–2022 годах было выполнено благоустройство девяти участков парка общей площадью 223,8 гектара. В 2023 году проводится благоустройство двух участков поймы реки Яузы вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда площадью 70,9 гектара.

В студии куратор тренеров проекта "Мой спортивный район" Полина Ермошина рассказала о том, какие спортивные объекты сооружены на территории парка "Яуза" и кто там занимается. А начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капремонта Москвы Максим Гордиенко рассказал о том, что еще планируется и будет возведено в парке "Яуза".

Подробнее – в программе "Мой район".

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