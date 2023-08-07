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07 августа, 17:45

Культура

"Мой район": проект "Музыка в метро". Басманный район

"Мой район": проект "Музыка в метро". Басманный район

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"Музыка в метро" – проект, который стремится обеспечить пассажиров Московского метрополитена качественной живой музыкой. Проект "Музыка в метро" был создан в 2016 году департаментом транспорта и Московским метрополитеном.

Организатором всех этапов отбора артистов с момента возникновения проекта выступает Московский продюсерский центр при департаменте культуры Москвы. С 2022 года организатором всех этапов отбора артистов выступает Московский международный Дом музыки.

В рамках этой программы в метро выступают звезды отечественной эстрады. С 2016 года пассажиры видели выступления Григория Лепса, Басты, певицы Зиверт, Дмитрия Маликова и Валерия Сюткина.

В студии программы – народный артист Игорь Бутман, который пришел поддержать своих коллег, выступающих в метро. Солисты ВИА "Самоцветы" Георгий Власенко и народная артистка России Елена Преснякова расскажут о своем выступлении накануне 8 марта.

Начинающая певица ANSE поделится своим опытом работы на Большой кольцевой линии. А аккордеонист Юрий Пашалы исполнит попурри народных песен, которые часто звучат в метро. Подробнее – в программе "Мой район".

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Программа: Мой район
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