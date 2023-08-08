Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что на северо-востоке столицы будут построены несколько социальных объектов. Об этом мэр города написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в Алексеевском районе будут построены два спортивных комплекса с бассейнами.

"Первый возводим за счет городского бюджета на территории одного из старейших столичных образовательных учреждений – школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Объект готов на 75%, ведутся отделочные и фасадные работы, производится монтаж инженерных систем", – сообщил Собянин.

Был одобрен и проект второго комплекса для занятий по плаванию, общефизической и силовой подготовке. В нем будет обустроен 25-метровый бассейн на 10 дорожек, а также 6-метровый бассейн для детей. В комплексе будет построен зал сухого плавания, а бассейны будут адаптированы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Заниматься там смогут более 170 человек за смену, поделился мэр.

Собянин также рассказал, что Останкинский район получит детский сад на 200 мест, на территории которого будут сделаны игровые и физкультурные площадки, а в Бабушкинском районе будет до конца года достроена детско-взрослая поликлиника.

Спорткомплекс с тренажерным залом и двумя бассейнами для взрослых и детей, будет возведен в районе Бибирево. Прилегающая к спорткомплексу территория будет озеленена и благоустроена, резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в этом году благоустроят скверы в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковском и Коптево. В частности, в сквере на улице Базовской в Западном Дегунине оборудуют три детские площадки и несколько спортивных зон, отремонтируют площадку для баскетбола, а также обновят прогулочные маршруты.

До этого сообщалось, что променад вдоль реки Сходни появится в рамках благоустройства жилого комплекса около села Рождествена в столичном районе Митино. Общая площадь благоустройства оценивается в 3 570 квадратных метров.

Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"