"Мой район": пожарная служба. ТиНАО

31 мая отмечают свой профессиональный праздник московские пожарные. Меньше семи минут необходимо московским огнеборцам, чтобы прибыть на место вызова – это один из лучших показателей в стране.

Почему актер Алексей Барабаш изменил свое отношение к этой профессии после съемок в фильме о пожарных? Какую роль выполняют женщины в этой структуре, и за что им благодарен почетный пожарный Москвы Леонид Коротчик? Об этом – в программе "Мой район".