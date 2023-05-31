Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:45

Город

"Мой район": пожарная служба. ТиНАО

"Мой район": пожарная служба. ТиНАО

Жителям столицы рассказали о развитии "Технополиса "Москва"

Более 250 тонн морепродуктов привезли на столичный фестиваль "Рыбная неделя"

Новости часа: стартовало благоустройство улицы Шаболовка в формате "от дома до дома"

Движение в центре Москвы ограничат для проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"

Выделенные полосы в столице сократили время движения автобусов в два раза

"Мой район. Обратная связь": в центре столицы отремонтируют фасад дома в стиле модерн

"Мой район. Обратная связь": в столице обновят Устьинскую и Кадашевскую набережные

"Мой район. Обратная связь": строительно-монтажные работы на трех метромостах завершены

"Мой район. Обратная связь": территорию возле станций МЦД-4 Крекшино и Санино благоустроят

31 мая отмечают свой профессиональный праздник московские пожарные. Меньше семи минут необходимо московским огнеборцам, чтобы прибыть на место вызова – это один из лучших показателей в стране.

Почему актер Алексей Барабаш изменил свое отношение к этой профессии после съемок в фильме о пожарных? Какую роль выполняют женщины в этой структуре, и за что им благодарен почетный пожарный Москвы Леонид Коротчик? Об этом – в программе "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика