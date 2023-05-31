Бастрыкин поддержал инициативу депутатов ЕР по ограничению использования электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поддержал предложение депутатов "Единой России", направленное на ограничение использования электросамокатов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее депутаты предложили запретить проезд на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по пешеходным улицам, ограничить их скорость до 15 километров в час и установить минимальную возрастную планку в 18 лет.

"Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов "Единой России". Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что внимания требует и ранее предложенная Бастрыкиным инициатива, которая подразумевает разработку мер ответственности для сервисов аренды, если они не будут соблюдать правила.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее предложил ввести права на электросамокаты. Объясняя подобную инициативу, политик напомнил, что ранее аналогичная мера была введена в отношении скутеров. До этого транспортным средством можно было управлять без прав, а затем для допуска к вождению ввели обязательное требование по наличию удостоверения из-за опасности скутеров.



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