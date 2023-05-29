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Общество

"Мой район": проект "Маршрут к долголетию". Некрасовка

"Мой район": проект "Маршрут к долголетию". Некрасовка

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Программа посвящена проекту "Маршрут к долголетию". В студии пройдет дискуссия на тему активного образа жизни москвичей старшего поколения – участников проекта "Московское Долголетие".

Людмила Козина, когда появилась возможность ездить на маршрутках в рамках проекта "Маршрут к Долголетию" в другие центры, со своей группой "Микс-Денс" стала ездить в другие районы для обмена опытом и общения. А Рохад Ибрагимова так вдохновилась этими поездками, что даже создала клуб путешественников при центре московского долголетия "Московский".

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко и заслуженная артистка РФ Марина Яковлева поддерживают проект и готовы внести свой вклад в "Московское долголетие". Подробнее – в программе "Мой район".

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