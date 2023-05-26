Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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"Мой район": велопатруль. Пресненский район

"Мой район": велопатруль. Пресненский район

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В Москве официально стартовал новый велосезон. И вместе с велосипедистами на улицах столицы появился велопатруль. Пять лет назад московский ЦОДД начал тестировать ноу-хау.

За последние три года велосипед стал в Москве полноправным видом транспорта, появилась современная велоинфраструктура. О своих любимых городских маршрутах расскажут актер Дмитрий Ульянов, велоактивист Наталья Сережина и велопатрульный Александр Демьянченко.

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