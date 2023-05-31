Специалисты вернут исторический облик особняку около Павелецкого вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты демонтируют незаконные здания в особняке 1870 года постройки, который находится рядом с Павелецким вокзалом. Объекту вернут исторический вид и планировку, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, суд признал незаконной реконструкцию исторического здания на Летниковской улице в центре Москвы, в результате которой площадь сооружения выросла на 693 квадратных метра – до 1,7 тысячи "квадратов".

"Как установила строительно-техническая экспертиза, работы проводились без получения необходимых разрешений и были выполнены с нарушениями строительных норм и правил. Эксплуатация объекта создает угрозу жизни и здоровью граждан. Самовольные постройки будут демонтированы", – заявил Гаман.

Изменения произошли из-за реконструкции. Там создали подвальное помещение, а на первом, втором и третьем этажах демонтировали существовавшие перегородки и стены. Кроме того, там установили перекрытия.

Суд удовлетворил иск столицы к собственнику сооружения, ему следует демонтировать конструкции и вернуть зданию первоначальный вид в течение месяца. Если он этого не сделает, то город снесет самострой, а расходы возложит на ответчика.

Ранее стало известно, что Госинспекция предотвратила незаконную реконструкцию здания 1860 года постройки. По словам начальника ведомства Ивана Боброва, одноэтажная пристройка в 27,5 квадратного метра к объекту в историческом центре столицы возводилась самовольно, не получив разрешений и согласований. Объект расположен по адресу Лубянский проезд, владение 25, строение 2.