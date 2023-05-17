"Мой район": училище олимпийского резерва № 1. Измайлово

Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1, основанное в 1971 году, подготовило 24 олимпийских чемпиона. Например, мировое признание получили спортивные гимнасты Алия Мустафина, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Анастасия Гришина.

В настоящее время на базе училища 668 человек проходят профессиональную спортивную подготовку по 11 видам спорта: спортивной гимнастике, прыжкам на батуте, спортивной борьбе, художественной гимнастике, легкой атлетике, настольному теннису, боксу, стрельбе из лука, дзюдо, бадминтону и тхэквондо.

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