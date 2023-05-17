За четыре месяца в столице было оформлено максимальное число ипотечных сделок за все годы

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В апреле этого года управлением Росреестра по Москве на первичном и вторичном рынках недвижимости было зарегистрировано 11 633 договора ипотечного жилищного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Апрельский показатель на 1,5% превысил результаты прошлого месяца, в котором было зарегистрировано 11 464 договора.

"Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в апреле составил 22,7 миллиарда рублей – это 20% от общероссийского объема льготной ипотеки", – сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что с начала действия программы в столице было выдано кредитов на сумму 864,7 миллиарда рублей.

В сравнении с апрелем прошлого года (7 997) число зарегистрированных ипотечных договоров увеличилось на 45,5%. Если сравнивать апрель 2023 года и 2021 года (12 951), то отмечается снижение на 10,2%, сообщили в пресс-службе.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что рынок продемонстрировал хорошие результаты в апреле.

"К апрелю прошлого года наблюдается прирост числа регистраций почти в 1,5 раза, а по сравнению с абсолютным апрельским рекордом 2021 года, когда, опасаясь сворачивания льготной программы, покупатели жилья в Москве оформили порядка 13 тысяч ипотечных сделок за месяц, количество регистраций уменьшилось всего на 10%", – сказал он.

По итогам четырех месяцев Росреестру удалось зафиксировать рекордное количество регистраций за все годы наблюдений, москвичи заключили почти 40 тысяч ипотечных договоров, добавил Майданов.

В период с января по февраль этого года ведомство зарегистрировало 39 949 договоров ипотечного жилищного кредитования. Подчеркивается, что эти показатели превысили значения двух прошлых годов на 1,1% (39 529) и 1,2% (39 485) соответственно.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года в Москве было заключено больше 11,4 тысячи договоров ипотечного кредитования, что на 17,2% больше, чем в феврале. При этом по сравнению с мартом прошлого года показатель упал на 7,1%.

По словам Ефимова, столица остается лидером среди регионов РФ по числу выданных льготных ипотек. В марте в городе было одобрено таких кредитов на сумму 25,5 миллиарда долларов.