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18 апреля, 17:50

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"Мой район": больница № 52. Щукино

"Мой район": больница № 52. Щукино

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Москва развивает медицину в глобальном смысле. Столица переходит на современные методы лечения, проводится крупнейшая в истории города модернизация больниц, создается сеть из шести новых скоропомощных комплексов, возводятся новые объекты первичного и стационарного звеньев.

Создание новой инфраструктуры и ее обновление позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей столицы. Изменения заметны и в городской клинической больнице № 52 в Щукине.

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