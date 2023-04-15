Здание детского сада было повреждено в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Детский сад был поврежден в Донецке в результате очередного обстрела со стороны украинских сил. О последствиях атаки рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

15 апреля ВСУ подвергли обстрелу несколько населенных пунктов. В Петровском районе Донецка было повреждено здание детского сада №324, который располагается на улице Архитекторов.

В свою очередь, в Калининском районе Горловки повреждена контактная сеть трамвайно-троллейбусного управления.

Как уточняет ведомство, всего было выпущено семь снарядов по Донецку и четыре – по Горловке.

Ранее стало известно, что в результате обстрела в Ясиноватой четыре человека погибли, еще 10 мирных жителей получили различные ранения, в том числе ребенок – девочка 2016 года рождения. Также пострадал один человек в населенном пункте Пески.

Повреждены 9 жилых домов в Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Американский журналист заявил об обстрелах мирных граждан со стороны ВСУ

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