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Общество

"Мой район": проект "Московское долголетие"

"Мой район": проект "Московское долголетие"

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В программе "Мой район" представитель дирекции "Московского долголетия" Григорий Валериевич Барухов расскажет о проекте. А актриса Валентина Антиповна Титова поделится, как она проводит свое свободное время на пенсии.

Также в гостях программы – участники проекта "Московское долголетие": Виктор Владимирович Устинкин, который смог благодаря проекту найти себе подругу, и Елена Ивановна Курилова, которая не только стала моделью и модельером в 57 лет, но и составила свою родословную.

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