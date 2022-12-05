"Мой район": проект "Московское долголетие"

В программе "Мой район" представитель дирекции "Московского долголетия" Григорий Валериевич Барухов расскажет о проекте. А актриса Валентина Антиповна Титова поделится, как она проводит свое свободное время на пенсии.

Также в гостях программы – участники проекта "Московское долголетие": Виктор Владимирович Устинкин, который смог благодаря проекту найти себе подругу, и Елена Ивановна Курилова, которая не только стала моделью и модельером в 57 лет, но и составила свою родословную.